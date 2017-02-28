ВТБ снижает ставки по рефинансированию кредитов других банков

28.02.17

ВТБ

кредиты

С 28 февраля ВТБ снижает на 1-2 п.п. ставки по программе «Рефинансирование кредитов других банков». Для всех розничных клиентов теперь доступна единая фиксированная ставка в размере 14,9% годовых, дополнительный дисконт по-прежнему действует для клиентов категории «Люди дела» — 13,9% годовых.



Ставка снизилась для сотрудников корпоративных партнеров банка с 15,9% до 14,9%, а также для клиентов, не попадающих под категории зарплатных и корпоративных, с 16,9% до 14,9% годовых.



Программа «Рефинансирование» позволяет объединить несколько кредитов других банков в один, снизить ставку и платеж по кредиту. Банк ВТБ предлагает своим клиентам погасить задолженность в других банках по кредитам наличными, кредитным картам, автокредиту и ипотеке. Также клиенты банка в рамках данной программы смогут получить дополнительные денежные средства до 3 млн рублей на любые цели.



Общий объем выданных кредитов ВТБ в рамках рефинансирования за 2016 год составил 23 миллиарда рублей. Программой воспользовались более 34 тысяч клиентов.



Источник: ВТБ, 28.02.2017



