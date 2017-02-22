ВТБ24 существенно снижает ставки по автокредитованию



Банк ВТБ24 существенно снижает базовые ставки по кредитованию автомобилей с пробегом. По новым условиям банка - базовые процентные ставки кредитования автомобилей с пробегом снижены от 2 до 6 п.п.

Кредит можно оформить по процентной ставке от 13,9% годовых, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.
Процентные ставки снижаются:
  • по кредитованию автомобилей с пробегом, реализуемых через дилерскую сеть,
  • по финансированию сделок между физическими лицами – по программе ВТБ24 «Свобода выбора».
В рамках предложения необязательно оформление КАСКО. Кредит может быть выдан при нулевом первоначальном взносе (при полном пакете документов) или с его минимальным значением - 20% от стоимости автомобиля и по двум документам (без подтверждения дохода и занятости).

«Свобода выбора» - программа кредитования подержанных автомобилей у физлиц, по которой ВТБ24 начал принимать заявки с октября 2016 г. Доступные суммы для иностранных автомобилей – до 3 млн рублей, отечественных – до 700 тыс. руб.

Самыми популярными марками программы являются Nissan, Volkswagen, Toyota и KIA. По итогам 5 месяцев действия программы средняя сумма кредита выросла в полтора раза - до 766 тыс. рублей. Самыми активными регионами по количеству подаваемых заявок в рамках программы являются Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.

Кредитование подержанных автомобилей, реализуемых через дилерскую сеть, доступно более чем у 1 000 партнёров ВТБ24 на всей территории России. Клиентам предлагаются программы:
  • с сокращённым пакетом документов, без оформления КАСКО,

  • с предоставлением экспресс-решения в точке подачи заявления.


Источник: ВТБ24, 21.02.2017




Материалы по теме