ВТБ24 существенно снижает ставки по автокредитованию

ВТБ24 существенно снижает ставки по автокредитованиюВТБ24 автокредиты кредиты процентная ставка
Банк ВТБ24 существенно снижает базовые ставки по кредитованию автомобилей с пробегом. По новым условиям банка - базовые процентные ставки кредитования автомобилей с пробегом снижены от 2 до 6 п.п.
Кредит можно оформить по процентной ставке от 13,9% годовых, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.
Процентные ставки снижаются:
- по кредитованию автомобилей с пробегом, реализуемых через дилерскую сеть,
- по финансированию сделок между физическими лицами – по программе ВТБ24 «Свобода выбора».
«Свобода выбора» - программа кредитования подержанных автомобилей у физлиц, по которой ВТБ24 начал принимать заявки с октября 2016 г. Доступные суммы для иностранных автомобилей – до 3 млн рублей, отечественных – до 700 тыс. руб.
Самыми популярными марками программы являются Nissan, Volkswagen, Toyota и KIA. По итогам 5 месяцев действия программы средняя сумма кредита выросла в полтора раза - до 766 тыс. рублей. Самыми активными регионами по количеству подаваемых заявок в рамках программы являются Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.
Кредитование подержанных автомобилей, реализуемых через дилерскую сеть, доступно более чем у 1 000 партнёров ВТБ24 на всей территории России. Клиентам предлагаются программы:
- с сокращённым пакетом документов, без оформления КАСКО,
- с предоставлением экспресс-решения в точке подачи заявления.
Источник: ВТБ24, 21.02.2017
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