ВТБ24 увеличивает лимит переводов с карты на карту на сайте банка

ВТБ24 увеличивает лимит переводов с карты на карту на сайте банкаVISA ВТБ24 денежные переводы
ВТБ24 улучшает условия P2P-переводов на сайте банка, в том числе за счёт увеличения лимита переводов с карты на карту.
К условиям улучшения условий P2P-переводов на сайте ВТБ24 следующие:
- Увеличения максимальной суммы одной операции более чем в 2 раза – до 100 тыс. рублей.
- Увеличение ежемесячного лимита переводов с учётом комиссии до 1 млн рублей (ранее - 100 тыс. рублей).
Быстрые переводы с карты на карту любого российского банка стали доступны на сайте ВТБ24 с августа 2016 г. Сервис по переводам на сайте ВТБ24 позволяет перечислять деньги с карты на карту по номеру карты, что существенно упрощает операцию и делает её быстрее стандартного банковского перевода.
С момента запуска сервиса переводов самыми популярными городами по объёму проведённых операций стали Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Сумма среднего чека на сегодняшний день составляет 15 тыс. рублей.
Переводы с карты на карту осуществляются между картами платёжных систем МИР, Visa и MasterCard, выпущенными любыми банками России. Минимальная комиссия за операцию составляет 15 рублей. Ограничения по количеству переводов отсутствуют. С более подробной информацией о тарифах можно ознакомиться на сайте банка.
Источник: ВТБ24, 13.03.2017
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