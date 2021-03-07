Выдача денежных переводов MoneyGram теперь доступна в банке "Кетовский"Денежные переводы и платежи MoneyGram (Маниграмма) КБ "Кетовский"
Уважаемые клиенты!
С 01.03.2021 г. у клиентов ООО КБ «Кетовский» появилась возможность получить денежные переводы по международной системе MoneyGram.
MoneyGram – одна из крупнейших в мире международных систем срочных денежных переводов.
Для получения перевода нужно:
- узнать идентификационный номер перевода у отправителя;
- предъявить удостоверение личности и заполнить бланк на получение перевода, указав в нем идентификационный номер;
- сумма перевода выплачивается наличными в долларах, евро или рублях.
Узнать более подробную информацию можно у специалистов в офисах Банка или по телефону 8 (3522) 65-45-45.
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