Выдача денежных переводов MoneyGram теперь доступна в банке "Кетовский"



Уважаемые клиенты!

С 01.03.2021 г. у клиентов ООО КБ «Кетовский» появилась возможность получить денежные переводы по международной системе MoneyGram.
MoneyGram – одна из крупнейших в мире международных систем срочных денежных переводов.

Для получения перевода нужно:

  • узнать идентификационный номер перевода у отправителя;
  • предъявить удостоверение личности и заполнить бланк на получение перевода, указав в нем идентификационный номер;
  • сумма перевода выплачивается наличными в долларах, евро или рублях.

Узнать более подробную информацию можно у специалистов в офисах Банка или по телефону 8 (3522) 65-45-45.



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