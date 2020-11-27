Взять кредит наличными без процентов в первые 100 дней? Альфа-Банк дарит такую возможность на Новый Год!Кредит Альфа-банк акция потребительские кредиты
Клиенты Альфа-Банка теперь не платят проценты первые 100 дней после получения кредита наличными. Сумма до 5 млн руб., процентная ставка после первых 100 дней — от 6,5%.
«Кредит под 6,5% в Альфа-Банке — отличный способ позволить себе в Новый год что-то очень хорошее. И сейчас мы впервые предлагаем клиентам 100 дней не платить проценты по предновогодним кредитам, вообще забыть о процентах до марта. Пусть у наших клиентов будет счастливый Новый год!», — комментирует руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.
Чтобы не платить проценты 100 дней, достаточно взять в Альфа-Банке кредит наличными до 27 декабря 2020 года. Начисление процентов начинается через 100 дней после получения кредита.
Рассчитать точные условия и оставить заявку можно на официальном сайте банка.
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