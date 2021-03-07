Взять кредит наличными под выгодный и низкий процент можно в Альфа-банке до 1 марта

Взять кредит наличными под выгодный и низкий процент можно в Альфа-банке до 1 мартаКредит Альфа-банк
С 1 марта 2021 года получить кредит наличными в Альфа-Банке можно под 5,5%. Такую низкую ставку банк предлагает впервые.
«Сейчас очень благоприятные условия на рынке и спрос на кредиты наличными быстро растет. Многие начинают весной планировать важные траты — кто-то мечтает съездить отдохнуть, кто-то затеял ремонт квартиры. Со ставкой 5,5% по кредиту наличными все эти планы легко становятся реальностью», — отметил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.
Чтобы получить сниженную ставку, нужно подать заявку до 25 апреля. Узнать точные условия кредита наличными и оставить заявку можно на официальном сайте банка. Главное — не опоздать.
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