Юнистрим и АО «Казпочта» подарят 1 500 000 тенге клиентам в Казахстане



Юнистрим и «Казпочта» проводят акцию для клиентов в Казахстане с общим призовым фондом 1 500 000 тенге. Условия просты: отправьте денежный перевод Юнистрим на любую сумму в любом отделении Казпочты. Случайным образом будут определены 150 победителей, каждый из которых получит 10 000 тенге!

Акция проходит с 1 марта по 31 мая 2021 года.

За период акции можно получить только один приз.




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