Юнистрим работает в Таджикистане в штатном режиме



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Юнистрим успешно завершил интеграцию с Национальным процессинговым центром по денежным переводам Национального банка Таджикистана. Подключение к НПЦ позволило Юнистрим осуществлять денежные переводы в Таджикистан в штатном режиме и после вступления в силу изменений в законодательстве республики.

Отправить перевод в Таджикистан в рублях, долларах и евро можно из любого пункта Юнистрим в собственной сети, а также из офисов банков Авангард, Фора, АТБ, Промсвязьбанк, салонов МТС, ТЕЛЕ2 и других партнёров системы. Денежный перевод можно осуществить также с помощью мобильного приложения Юнистрим.

В Таджикистане переводы Юнистрим выдаются в 1100 пунктах обслуживания партнеров системы.



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