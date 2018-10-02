Забыли логин/пароль доступа в Интернет-банк «СКБ-online»?СКБ-банк интернет-банк
СКБ Банк добавил новую возможность восстановления доступа к интернет банку в случае утери логина или пароля. Банк выложил подробную инструкцию «Инструкция пользователя Интернет-банка «СКБ-online» по восстановлению логина и пароля» на своем официальном сайте.
СКБ-Банк
СКБ-Банк
В случае если Вы забыли логин/пароль доступа в Интернет-банк, восстановите его на странице входа, нажав кнопку «Забыли пароль?», расположенную под полями ввода логина и пароля. Далее следуйте указаниям на формах. Более подробная инструкция по восстановлению логина/пароля лежит в свободном доступе на сайте банка.
Для восстановления доступа вам понадобится ввести номер вашей пластиковой карты, и получить на ваш телефон код доступа через SMS сообщение.
Для использования системы ДБО «СКБ-online» Вам необходимо:
- Обратиться в Банк для заключения Договора Комплексного Банковского Обслуживания и подключения Интернет-банка «СКБ-online»;
- Получить в Банке Пароль и Логин для входа в Интернет-банк «СКБ-online»;
- Войти в Интернет-банк «СКБ-online», ввести полученные Логин и Пароль и начать работу с системой.
Для установки мобильного приложения необходимо загрузить его с официальных магазинов AppStore (для iOS) или GooglePlay (для Android).
Минимальные системные требования: операционная система: Apple IOS 6 / Android 4.0;
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