Запсибкомбанк напоминает о безопасности и бдительности при использовании карт



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Запсибкомбанк
Ежедневно мы все совершаем покупки, денежные переводы, операции по снятию наличных. Запсибкомбанк постоянно использует последние новинки технологий и систем защиты, для безопасности и сохранности финансов клиентов. Однако, мы также напоминаем нашим клиентам, что соблюдение простых правил поможет защитить ваши средства от мошенников.


Остерегайтесь, если:

  • у вас запрашивают персональные данные в рамках телефонного разговора, sms или электронного сообщения;
  • вас просят сообщить пин-код карты, полный номер карты, CVV - код на обратной стороне карты, одноразовый пароль из sms, логин и пароль от Интернет-Банка или другую конфиденциальную информацию;
  • вам пришло сообщение о блокировке карты или операции с указанием номера, по которому необходимо позвонить для снятия блокировки;
  • вам звонит человек, заявляющий, что по ошибке перевёл вам деньги и для отмены операции от вас требуется совершить ряд действий;
  • вам пришло сообщение в мессенджере якобы от банка.


Помните:

  • не сообщайте никому полные данные карты, код CVV, пин-код и пароли (в том числе одноразовые из sms);
  • не переходите по подозрительным ссылкам из электронных сообщений, sms и мессенджеров;
  • не отправлять ответных сообщений и не обращаться по номеру, с которого пришло sms.



«Безусловно, безопасность работы в системах дистанционного банковского обслуживания зависит не только от систем защиты, но и от бдительности клиента. Помните, что банк никогда не запрашивает конфиденциальные сведения и не просит перейти по подозрительным ссылкам. Мы просим наших клиентов быть бдительными и осторожными!» - комментирует начальник департамента экономической безопасности Александр Викторович Филиппов.

Если у вас возникли проблемы при оплате или подозрение на совершение мошеннических операций с картой, незамедлительно обратитесь по телефону Горячей линии 8-800-100-5005 (звонок по России бесплатный).



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