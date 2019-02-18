Запсибкомбанк напоминает о безопасности и бдительности при использовании карт

Запсибкомбанк напоминает о безопасности и бдительности при использовании картЗапсибкомбанк безопасность мошенничество пластиковые карты
Ежедневно мы все совершаем покупки, денежные переводы, операции по снятию наличных. Запсибкомбанк постоянно использует последние новинки технологий и систем защиты, для безопасности и сохранности финансов клиентов. Однако, мы также напоминаем нашим клиентам, что соблюдение простых правил поможет защитить ваши средства от мошенников.
Запсибкомбанк
Запсибкомбанк
Остерегайтесь, если:
- у вас запрашивают персональные данные в рамках телефонного разговора, sms или электронного сообщения;
- вас просят сообщить пин-код карты, полный номер карты, CVV - код на обратной стороне карты, одноразовый пароль из sms, логин и пароль от Интернет-Банка или другую конфиденциальную информацию;
- вам пришло сообщение о блокировке карты или операции с указанием номера, по которому необходимо позвонить для снятия блокировки;
- вам звонит человек, заявляющий, что по ошибке перевёл вам деньги и для отмены операции от вас требуется совершить ряд действий;
- вам пришло сообщение в мессенджере якобы от банка.
Помните:
- не сообщайте никому полные данные карты, код CVV, пин-код и пароли (в том числе одноразовые из sms);
- не переходите по подозрительным ссылкам из электронных сообщений, sms и мессенджеров;
- не отправлять ответных сообщений и не обращаться по номеру, с которого пришло sms.
«Безусловно, безопасность работы в системах дистанционного банковского обслуживания зависит не только от систем защиты, но и от бдительности клиента. Помните, что банк никогда не запрашивает конфиденциальные сведения и не просит перейти по подозрительным ссылкам. Мы просим наших клиентов быть бдительными и осторожными!» - комментирует начальник департамента экономической безопасности Александр Викторович Филиппов.
Если у вас возникли проблемы при оплате или подозрение на совершение мошеннических операций с картой, незамедлительно обратитесь по телефону Горячей линии 8-800-100-5005 (звонок по России бесплатный).
Материалы по теме
- Как узнать использовались ли мои документы для получения кредита?
- Банковские пластиковые карты – первое знакомство 6
- Что делать с банковской картой, если потерян телефон, к номеру которого прикреплён Мобильный банк?
- Отличия рублевых пластиковых карт от валютных 1
- О кредитных картах КБ «Ренессанс Капитал» 26