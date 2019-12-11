«Зимняя сказка» - новый вклад от ГЕНБАНКа



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ГЕНБАНК объявляет о запуске с 11 декабря 2019 года нового сезонного вклада «Зимняя сказка» максимальная ставка по которому составит 5,40 % годовых.

Вклад открывается на срок 45 или 91 день, минимальная сумма – 50 000 рублей РФ. Выплата процентов происходит в конце срока вклада. Предусмотрена возможность получения дохода при досрочном расторжении вклада. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Успейте оформить вклад «Зимняя сказка» в любом офисе Банка до 29 февраля 2020 года включительно и приумножить ваши сбережения.

Подробную информацию можно получить в офисах банка или по телефонам: 8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55 (в Крыму).

Все вклады Банка застрахованы.



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