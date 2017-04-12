«АК БАРС» Банк предлагает четыре новых вклада для частных лиц«АК БАРС» Банк вклады условия по вкладам
«АК БАРС» Банк запустил 4 новых вклада для частных лиц, которые предлагают оптимальный набор, удовлетворяющий запросам клиентов в зависимости от цели сбережения:
- «Просто накопить»,
- «Просто управлять»,
- «Просто приумножить»
- «Просто поймать момент».
- Процентную ставку с 7,25% до 8,10% годовых в рублях РФ, с 0,80% до 1,90% - в долларах США и с 0,25% до 0,5% в евро.
- Срок вложения - 91, 181, 370 или 720 дней в рублях РФ, долларах США или евро.
- Минимальная сумма дополнительных взносов не ограничена,
- Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, 100 USD, 100 EUR
- Максимальная сумма вклада - 5 000 000 руб., 100 000 USD/EUR .
- Проценты могут быть выплачены на выбор вкладчика - в конце срока на счет по вкладу, либо начисляться ежемесячно на карту, эмитированную «АК БАРС» Банком.
- Частичное снятие суммы вклада условиями не предусмотрено.
Вклад «Просто управлять»* предлагает следующие условия:
- Процентные ставки с 6,50% до 7,75% годовых в рублях, с 0,30% до 1,5% — в долларах США и с 0,15% до 0,6% — в евро.
- Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей, 100 долларов США/евро,
- Максимальная сумма вклада - 5 000 000 руб., 100 000 USD/EUR
- Срок действия вклада — 91, 181, 370 или 720 дней.
- Проценты выплачиваются в конце срока на счет по вкладу, либо начисляются ежемесячно на карту, эмитированную «АК БАРС» Банком. По условиям вклада, предусмотрена возможность расходных операций, при сохранении не снижаемого остатка в размере 50% от первоначальной суммы вклада.
Вклад «Просто приумножить»* позволяет сохранить возможность воспользоваться денежными средствами при необходимости и при этом получать доход. Условия вклада следующие:
- Срок вклада - 91, 181, 370, 720 дня
- Процентные ставки – от 6,50% до 8,25% годовых в рублях, от 0,50% до 1,5% — в долларах США и от 0,15% до 0,55% — в евро.
- Минимальная сумма первоначального взноса составляет от 1 млн рублей (15 тыс. долларов США/евро).
- Максимальная сумма вклада - 5 000 000 руб., 100 000 USD/EUR
- Диапазон длительности вклада – 91, 181, 370 или 720 дней.
- Условия позволяют свободно использовать часть вклада в пределах неснижаемого остатка.
По вкладу «Просто поймать момент» могут быть размещены средства:
- Минимальной суммой - от 10 тысяч рублей (100 долларов США/евро)
- Сроком на 31 день с начислением процентов в конце срока.
- Базовые процентные ставки по вкладу – до 6,50% годовых в рублях, 0,2% в долларах США и 0,10% в евро.
* По вкладам «Просто накопить», «Просто управлять» и «Просто приумножить» имеются Опции:
+0,25% к базовой ставке по вкладам в рублях РФ или 0,1% по вкладам в иностранной валюте для пенсионеров или держателей «Карты Долголетия»;
+0,25% к базовой ставке по вкладам в рублях РФ или 0,1% по вкладам в иностранной валюте при покупке одного из коробочных продуктов;
+0,2% к базовой ставке по вкладам в рублях РФ или 0,05% по вкладам в иностранной валюте при открытии вклада в системе «АК БАРС Online».
Открыть вклады можно в любом офисе «АК БАРС» Банка, а также через интернет-Банк «АК БАРС Online».
Источник: «АК БАРС» Банк, 10 Апреля 2017
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