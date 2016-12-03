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«АК БАРС» Банк запустил новый выгодный вклад «Гарантия дохода»03.12.16 «АК БАРС» Банк вклады процентная ставка
С 2 декабря 2016 года «АК БАРС» Банк запустил новый срочный вклад «Гарантия дохода» с процентной ставкой до 10,00 % годовых*.
Срочный вклад «АК БАРС» Банка может быть открыт в рублях РФ во всех офисах «АК БАРС» Банка и в интернет-банке «АК БАРС Online»** на краткий и длительные сроки.
Основные условия вклада «Гарантия дохода» таковы:
Процентная ставка устанавливается в зависимости от периода, а именно:
Вклад можно закрыть без потерь процентов по окончании любого из процентных периодов. Проценты выплачиваются по выбору вкладчика:
С подробными условиями вклада «Гарантия дохода» можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады/Срочные вклады» и по телефону единой справочной службы Банка 8 800 2005 303 (звонок по России бесплатный).
Сноски:
*Ставка приведена с учетом бонуса 0,5% для постоянных клиентов банка. Бонус к ставке предоставляется клиентам, имеющим на момент заключения договора вклада как минимум один продукт банка в каждой из следующих категорий: 1. Банковская карта (за исключением карт, выпущенных по тарифу «Социальный» для получателей субсидий и иных социальных выплат, за исключением «Карты Долголетия»); 2. Любой из продуктов: программа инвестиционного страхования жизни (Программа инвестиционного страхования жизни «Управление капиталом+» от СК «РГС-Жизнь»), программа юридической защиты «Юрист 24» от Европейской юридической службы, страховая программа («Хоть потоп!», «Деньги на здоровье!» от Группы «Альфа Страхование»; «Все на месте Квартира», «Все на месте Дом» - Страховая группа АК БАРС), действующий кредит банка. Продукт должен быть оформлен не ранее одного года от даты заключения договора вклада.
**В режиме реального времени. В интернет-банке «АК БАРС Online» может быть открыт вклад «Гарантия дохода» с выплатой процентов в конце срока вклада.
Источник: «АК БАРС» Банк, 02 декабря 2016 г.
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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