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«АК БАРС» Банк запустил новый выгодный вклад «Гарантия дохода»

03.12.16

С 2 декабря 2016 года «АК БАРС» Банк запустил новый срочный вклад «Гарантия дохода» с процентной ставкой до 10,00 % годовых*.

Срочный вклад «АК БАРС» Банка может быть открыт в рублях РФ во всех офисах «АК БАРС» Банка и в интернет-банке «АК БАРС Online»** на краткий и длительные сроки.

Основные условия вклада «Гарантия дохода» таковы:
  • Срок вклада - 720 дней
  • Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей РФ.
  • Приём дополнительных взносов - в течение первого года.
  • Максимальная сумма пополнения за весь срок размещения - 4-кратный размер величины первоначального взноса, но не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей РФ.
  • Частичное снятие средств - не предусмотрено.
  • Процентная ставка привязана к периодам.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от периода, а именно:

Периоды вкладаДни периодаПроцентная ставка (%)
Первый периодс 1 по 180 день8,00%        
Второй периодс 181 по 360 день9,50%
Третий периодс 361 по 540 день7,50%
Четвёртый периодс 541 по 720 день6,50%

Вклад можно закрыть без потерь процентов по окончании любого из процентных периодов. Проценты выплачиваются по выбору вкладчика:
  • по истечении срока вклада на счёт по вкладу;
  • ежемесячно, путём зачисления на карточный счёт, открытый в ПАО «АК БАРС» БАНК.


С подробными условиями вклада «Гарантия дохода» можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады/Срочные вклады» и по телефону единой справочной службы Банка 8 800 2005 303 (звонок по России бесплатный).

Сноски:
*Ставка приведена с учетом бонуса 0,5% для постоянных клиентов банка. Бонус к ставке предоставляется клиентам, имеющим на момент заключения договора вклада как минимум один продукт банка в каждой из следующих категорий: 1. Банковская карта (за исключением карт, выпущенных по тарифу «Социальный» для получателей субсидий и иных социальных выплат, за исключением «Карты Долголетия»); 2. Любой из продуктов: программа инвестиционного страхования жизни (Программа инвестиционного страхования жизни «Управление капиталом+» от СК «РГС-Жизнь»), программа юридической защиты «Юрист 24» от Европейской юридической службы, страховая программа («Хоть потоп!», «Деньги на здоровье!» от Группы «Альфа Страхование»; «Все на месте Квартира», «Все на месте Дом» - Страховая группа АК БАРС), действующий кредит банка. Продукт должен быть оформлен не ранее одного года от даты заключения договора вклада.

**В режиме реального времени. В интернет-банке «АК БАРС Online» может быть открыт вклад «Гарантия дохода» с выплатой процентов в конце срока вклада.


Источник: «АК БАРС» Банк, 02 декабря 2016 г.




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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