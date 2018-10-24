Акции ПАО «МИнБанк» в честь 28-летия с повышением ставок по вкладам



В честь своего 28-летия в ПАО «МИнБанк» стартуют сразу две акции с повышением процентных ставок по вкладам:
  • «Накопительный плюс» - до 9% годовых.
  • «Нам 28» - до 7,5% годовых по вкладу «Классический».

Открыть вклады с повышенной ставкой можно с 23 октября по 28 декабря 2018 года.

Условия по вкладу «Классический»:
  • Минимальная сумма вклада - от 30 000 рублей.
  • Открывается на 365 дней.
  • Без дополнительных взносов и расходных операций
  • Проценты выплачиваются в конце срока.

Условия по вкладу «Накопительный плюс»:
  • Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ.
  • Вклад имеет четыре процентных периода для начисления процентов (от 1 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 до 270 дня, от 271 до 360 дней).
  • Проценты выплачиваются в конце каждого расчётного периода и присоединяются к остатку вклада.
  • Открывается на срок 360 дней.
  • Предусмотрено пополнение вклада в первые 180 дней.

Празднуйте вместе с нами и с максимальным доходом по вкладам.

Источник: ПАО «МИнБанк», 23.10.2018



Материалы по теме