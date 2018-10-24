Акции ПАО «МИнБанк» в честь 28-летия с повышением ставок по вкладам

Акции ПАО «МИнБанк» в честь 28-летия с повышением ставок по вкладамМосковский Индустриальный банк акция вклады
В честь своего 28-летия в ПАО «МИнБанк» стартуют сразу две акции с повышением процентных ставок по вкладам:
- «Накопительный плюс» - до 9% годовых.
- «Нам 28» - до 7,5% годовых по вкладу «Классический».
Открыть вклады с повышенной ставкой можно с 23 октября по 28 декабря 2018 года.
Условия по вкладу «Классический»:
- Минимальная сумма вклада - от 30 000 рублей.
- Открывается на 365 дней.
- Без дополнительных взносов и расходных операций
- Проценты выплачиваются в конце срока.
Условия по вкладу «Накопительный плюс»:
- Минимальная сумма вклада 30 000 рублей РФ.
- Вклад имеет четыре процентных периода для начисления процентов (от 1 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 до 270 дня, от 271 до 360 дней).
- Проценты выплачиваются в конце каждого расчётного периода и присоединяются к остатку вклада.
- Открывается на срок 360 дней.
- Предусмотрено пополнение вклада в первые 180 дней.
Празднуйте вместе с нами и с максимальным доходом по вкладам.
Источник: ПАО «МИнБанк», 23.10.2018
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