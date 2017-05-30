Акция Банка Акцепт – вклад для жителей Омска, Красноярска и Барнаула с повышенной ставкой

Акция Банка Акцепт – вклад для жителей Омска, Красноярска и Барнаула с повышенной ставкойБанк «Акцепт» акция вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк Акцепт возобновил акцию по срочному вкладу "Любимый город" для жителей Омска, Красноярска и Барнаула. Срок проведения акции с 30.05.2017 по 31.08.2017 года. Основное условие акции – вклад можно оформить только в офисах банка.
Условия оформления вклада по акции следующие:
- Сумма вклада - от 30 000 руб.
- Срок вклада - 181 день.
- Высокая процентная ставка - до 9,5% годовых. (Процентная ставка 9,5 % действует в периоде первых 90 дней действия договора, 7% - на периоде 91 -181 дней).
- Начисление процентов - в конце срока.
Дополнительные условия:
- По вкладу не предусмотрены расходные и приходные операции.
- Пролонгация вклада «Любимый город» осуществляется только на условиях вклада «До востребования».
Источник: Банк Акцепт, 30 мая 2017
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24