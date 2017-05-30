Акция Банка Акцепт – вклад для жителей Омска, Красноярска и Барнаула с повышенной ставкой



Банк Акцепт возобновил акцию по срочному вкладу "Любимый город" для жителей Омска, Красноярска и Барнаула. Срок проведения акции с 30.05.2017 по 31.08.2017 года. Основное условие акции – вклад можно оформить только в офисах банка.

Условия оформления вклада по акции следующие:
  • Сумма вклада - от 30 000 руб.
  • Срок вклада - 181 день.
  • Высокая процентная ставка - до 9,5% годовых. (Процентная ставка 9,5 % действует в периоде первых 90 дней действия договора, 7% - на периоде 91 -181 дней).
  • Начисление процентов - в конце срока.

Дополнительные условия:
  • По вкладу не предусмотрены расходные и приходные операции.
  • Пролонгация вклада «Любимый город» осуществляется только на условиях вклада «До востребования».


Источник: Банк Акцепт, 30 мая 2017




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