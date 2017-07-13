Акция Банка «Приморье» - «Оформи карту Union Pay — получи дополнительную в подарок»UnionPay Банк «Приморье» акция банковская карта
Банк «Приморье» объявил о начале акции «Оформи карту Union Pay — получи дополнительную в подарок». Акция по получению в подарок дополнительной карты Union Pay продлится до 17 октября 2017 года.
Теперь при оформлении карты UnionPay, можно заказать дополнительную карту Union Pay Classic бесплатно. Вторая карта позволит обезопасить себя во время учебных, рабочих или туристических поездок за границу: ею всегда можно воспользоваться и продолжить расчёты. Дополнительная карта, оформленная на имя другого человека, например, на члена семьи позволит совместно пользоваться деньгами на счёте.
Карты Union Pay Банка «Приморье», оформленные в юанях позволят сэкономить во время поездок в Китай и расчётах в местной валюте — не будет дополнительных расходов на конвертацию. По картам действует небольшая фиксированная комиссия Банка* за снятие денег в юанях в Банкоматах Китая, которая не зависит от суммы снятия.
Помимо расчётов за границей, карта Union Pay имеет весь функционал других карт Банка «Приморье» — снятие и пополнение карты в банкоматах, оплата в терминалах, магазинах, подключение Интернет-банка «Мой б@нк» и услуги СМС-информирования.
Кроме того, Банк «Приморье» планирует расширить возможности по картам Union Pay. Подробно узнать об условиях акции, оформить заявку на выпуск карты можно в любом офисе Банка «Приморье».
*необходимо уточнять о наличии комиссии у стороннего банка, через который проводится операция по снятию
Источник: Банк «Приморье», 12.07.2017
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