Акция «Ипотечные каникулы» от Россельхозбанка

Акция «Ипотечные каникулы» от РоссельхозбанкаРоссельхозбанк акция кредитные каникулы
Россельхозбанк и Группа компаний «А101» объявляют старт акции по второй совместной программе «Ипотечные каникулы», которая предусматривает освобождение от любых платежей в течение первого года действия кредита.
РоссельхозБанк
РоссельхозБанк
В рамках программы «Ипотечные каникулы» заёмщикам предоставляется ипотечный кредит со следующими условиями:
- С началом выплаты кредита в 13 месяце с момента его оформления. Сумма отсроченных платежей равномерно распределяется на весь оставшийся срок кредитования.
- По процентной ставке - 10,4% годовых при оформлении ипотеки сроком до 30 лет.
- Минимальный первоначальный взнос – 15% стоимости недвижимости.
- Предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий и с использованием материнского капитала.
Каникулы действуют для всех покупателей квартир в жилых комплексах ГК «А101»: ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи» и ЖК «Москва А101». Все новостройки расположены в Новой Москве и отвечают самым высоким стандартам современного качественного жилья.
Директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова отметила:
«В тесном сотрудничестве с ГК «А101» была разработана и запущена в прошлом году программа «Ипотечные каникулы». Наши клиенты не только смогли купить квартиру по выгодной цене, но и улучшить качество жизни. Принимая во внимание успешный опыт сотрудничества, мы приняли решение повторить акцию, которая позволит решить вопрос доступности жилья для населения»А директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов рассказал, что:
«Рост ставок по ипотеке и расходов на строительство в 2019 году снизит доступность жилья для населения. В этих условиях застройщики и банки для сохранения темпов продаж могут пересматривать свои совместные продукты. «Ипотечные каникулы» представляются одним из наиболее эффективных инструментов, поскольку избавляет клиентов от необходимости одновременно вносить ежемесячные платежи по ипотеке (средний размер в 2018 году – 41 100 рублей) и оплачивать съемное жилье. Сейчас рассматривается возможность законодательного закрепления «каникул» для определенных категорий заемщиков. На текущий момент есть уверенность, что их внедрение именно в рыночную практику позитивно скажется на темпах продаж и поддержит качество ипотечного портфеля банков»АО «Россельхозбанк» является главным партнером ГК «А101» по ипотечному кредитованию. Отсутствие комиссии за выдачу кредита, возможность подтвердить доход по форме банка и самостоятельно выбрать схему погашения кредита создают клиентам банка максимально комфортные условия при покупке квартир.
Источник: АО «Россельхозбанк», 25 февраля 2019
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