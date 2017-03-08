Акция по вкладу «Любимый город» Банка Акцепт

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Клиентам таких офисов Банка Акцепт как - Красноярский, Омский, Барнаульский - предлагается акционный вклад «Любимый город» с повышенной процентной ставкой. Срок проведения акции по приёму вклада – с 07.03.2017 по 07.05.2017 года.
Предлагаемые условия по вкладу:
- Сумма вклада - от 30 000 руб.
- Срок вклада - 181 день (с периодами 1 – 90 и 91 – 181).
- Процентная ставка - до 9% «годовых» (9% и 8% соответственно).
- Начисление процентов - в конце срока.
Дополнительные условия по вкладу:
- По вкладу не предусмотрены расходные и приходные операции.
- Пролонгация вклада «Любимый город» осуществляется на условия вклада «До востребования».
- Вклад оформляется только в офисах банка.
Более подробную информацию по вкладу и условиям можно посмотреть на сайте банка.
Источник: Банка Акцепт, 07.03.17 04:00
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