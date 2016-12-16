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Акция Россельхозбанка – повышение процентной ставки в рублях по вкладу "Классический"

16.12.16

Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладу «Классический» в рублях до 2 п.п. в зависимости от срока размещения средств. Размер повышенной ставки достигает 8,2% годовых.

Акция по вкладу действует при соблюдении следующих условий:
  • Вклад необходимо сделать в период с 12 декабря 2016 года по 15 января 2017 года.
  • Средства необходимо разместить на срок от 31 до 270 дней.
  • Минимальный размер вклада не должен быть ниже 3 тыс. рублей.
  • Максимальная сумма вклада не ограничена.
  • Пополнение вклада, а также совершение расходных операций не предусмотрено.

Проценты по вкладу по выбору клиента могут выплачиваться:
  • в конце срока действия вклада,
  • ежемесячно перечисляться на счёт/ карточный счёт в банке,
  • ежемесячно причисляться (капитализироваться) к вкладу.

Особое предложение Россельхозбанка: при открытии вклада на сумму от 50 тыс. руб. банком дополнительно выпускается бесплатная карта «Амурский тигр», на остаток средств по которой начисляются проценты в размере 7% годовых.

Открыть вклад можно в офисах Банка, а также посредством дистанционных каналов обслуживания. С подробной информацией о вкладе «Классический» можно ознакомиться на сайте Банка.


Источник: Россельхозбанк, 16 декабря 2016




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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