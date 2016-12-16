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Акция Россельхозбанка – повышение процентной ставки в рублях по вкладу "Классический"16.12.16 Россельхозбанк акция вклады процентная ставка
Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладу «Классический» в рублях до 2 п.п. в зависимости от срока размещения средств. Размер повышенной ставки достигает 8,2% годовых.
Акция по вкладу действует при соблюдении следующих условий:
Проценты по вкладу по выбору клиента могут выплачиваться:
Особое предложение Россельхозбанка: при открытии вклада на сумму от 50 тыс. руб. банком дополнительно выпускается бесплатная карта «Амурский тигр», на остаток средств по которой начисляются проценты в размере 7% годовых.
Открыть вклад можно в офисах Банка, а также посредством дистанционных каналов обслуживания. С подробной информацией о вкладе «Классический» можно ознакомиться на сайте Банка.
Источник: Россельхозбанк, 16 декабря 2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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