Акция Сбербанка - кредитная карту для путешествий



2 апреля 2018 года Сбербанк запустил в рамках акции кредитную карту Visa Classic с повышенными бонусами для путешественников и уникальным дизайном. Повышенные СПАСИБО начисляются за покупки в акционных категориях во всех странах мира. Оформить карту можно до 14 мая 2018 года.

По карте начисляется 10% бонусов СПАСИБО на покупку авиа– и железнодорожных билетов, оплату отелей, аренды авто, покупок в категории «развлечения» (театры, кино, книжные магазины) до 31.07.2018. Также 2% СПАСИБО начисляется при оплате покупок за рубежом, в течение трех лет или до момента перевыпуска карты.

Условия при оформлении кредитной карты для путешествий:
  • Процентная ставка 23,9% - в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка
  • Процентная ставка 27,9% – для остальных клиентов.
  • Бесплатная услуга «Мобильный банк» с СМС информированием обо всех операциях по карте.
  • Для клиентов с предодобренным предложением - карты с бесплатным обслуживанием на весь период их действия.

Исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка России Игорь Ковалев ввод новой кредитной карты комментирует так:
«Мы отмечаем интерес наших клиентов к использованию кредитных карт за рубежом: в прошлом году оборот за границей по ним вырос на 50% по сравнению с 2016 годом. Новая лимитированная карта Сбербанка делает путешествия доступнее. Мы рассчитываем, что в преддверии лета она будет пользоваться спросом у наших клиентов».


Источник: Сбербанк России, 02.04.2018 г.




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