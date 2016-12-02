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Акция Сбербанка по снижению процентной ставки на ипотеку к Новому году!

02.12.16

Сбербанк запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой базовые процентные ставки по ипотечным кредитам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» снижены на 0,5 п.п.

Новый диапазон базовых процентных ставок составит 11,5 - 13,0% годовых в рублях. Для заявок в рамках акции для застройщиков фиксированная процентная ставка снижена до 11,5% годовых. Срок действия «Новогоднего предложения» - до 31 января 2017 года.

Дополнительное снижение ставок на 0,5 п.п. также коснется и специального предложения, которое распространяется на отдельные регионы России:
  • г. Москва и Московская область,
  • г. Санкт-Петербург и Ленинградская область,
  • Калининградская обл.,
  • Ростовская область,
  • Татарстан,
  • Челябинская область,
  • Омская область,
  • Новосибирская обл.,
  • Иркутская область,
  • Республика Якутия,
  • Чукотский АО,
  • Магаданская область,
  • Хабаровский край,
  • Амурская область,
  • Приморский край,
  • Камчатский край,
  • Сахалинская область.
Заявку на специальное предложение в регионах можно будет подать до 28 февраля 2017 года.

В перечисленных территориях по ипотечным кредитам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» ставки составят 11,0 – 12,5% годовых. В рамках «Новогоднего предложения» молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,25% до 12,0% - в регионах со специальным условием и от 10,75% до 12,5% - в других регионах. Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки.

Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке действует 60 календарных дней.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».


Источник: Сбербанк России, 1 декабря 2016 года, Москва    




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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