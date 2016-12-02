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Акция Сбербанка по снижению процентной ставки на ипотеку к Новому году!02.12.16 Сбербанк России акция ипотека процентная ставка
Сбербанк запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой базовые процентные ставки по ипотечным кредитам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» снижены на 0,5 п.п.
Новый диапазон базовых процентных ставок составит 11,5 - 13,0% годовых в рублях. Для заявок в рамках акции для застройщиков фиксированная процентная ставка снижена до 11,5% годовых. Срок действия «Новогоднего предложения» - до 31 января 2017 года.
Дополнительное снижение ставок на 0,5 п.п. также коснется и специального предложения, которое распространяется на отдельные регионы России:
В перечисленных территориях по ипотечным кредитам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» ставки составят 11,0 – 12,5% годовых. В рамках «Новогоднего предложения» молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,25% до 12,0% - в регионах со специальным условием и от 10,75% до 12,5% - в других регионах. Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки.
Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке действует 60 календарных дней.
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».
Источник: Сбербанк России, 1 декабря 2016 года, Москва
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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