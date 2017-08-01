Акция Сбербанка – понижение ставок по потребительским кредитам



Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам с понижением процентных ставок. Предложение по акции предполагает фиксированные процентные ставки с максимальным дисконтом 6 п.п. по сравнению с базовыми условиями по потребительским кредитам. Срок действия акции - с 1 августа по 15 октября 2017 года.
Предлагаемые по акции процентные ставки составляют:
  • По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в зависимости от срока кредита - 12,9% и 14,9% годовых в рублях.
  • По «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% и 15,9% годовых в рублях.

Процентные ставки едины для всех категорий заёмщиков, в том числе для новых клиентов. По условиям акции оформить кредит можно:
  • В московских отделениях - и на сумму от 400 000 рублей.

  • Во всех кредитующих отделениях банка ( кроме Москвы) - от 300 000 рублей.

Как отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков:
«За первое полугодие 2017 года Сбербанк выдал потребительских кредитов на сумму более 410 млрд. рублей, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат стал возможен за счет проведения сезонных акций на фоне роста спроса в целом, а также благодаря повышению удобства использования продукта в удаленных каналах и сети офисов банка. Например, в этом году появилась возможность получить потребкредит онлайн или за один визит в банк. Новая акция приурочена к приближающемуся учебному и деловому сезону. Она позволит клиентам на еще более выгодных условиях, с фиксированными ставками, без дополнительных комиссий получить кредит и осуществить задуманные планы».

В Сбербанке отсутствуют комиссии за предоставление кредита, а предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями предоставления заёмных средств можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.


Источник: Сбербанк России, 01.08.2017 г.




Материалы по теме