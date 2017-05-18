АКИБАНК предлагает открывать вклады, не выходя из дома и пополнять его без ограничений



Нет времени посетить банк? Специально для людей, ценящих своё время, в АКИБАНКе разработали новый вклад «Онлайн». Теперь открыть и пополнить новый вклад можно меньше чем за минуту!

Вклад отличается простотой и хорошей доходностью. АКИБАНК предлагает по вкладу «Онлайн» фиксированные процентные ставки. Доходность по вкладу составит:
  • При открытии на 31 день - 4,0%,
  • При открытии на 93 дня – 6,5%,
  • При открытии на 186 дней - 7,5%.
Минимальная сумма первоначального взноса 1000 рублей. В течение всего срока вклада можно его пополнять без ограничений.

Открытие вклада "Онлайн" происходит моментально, не требует подписания бумаг и предоставления документов.

Чтобы открыть вклад «Онлайн» необходимо, выполнить несколько простых шагов:
  1. Выбрать Вклады – Открыть вклад.
  2. Выбрать валюту (рубли).
  3. Выбрать из перечня нужный вклад (вклад «Онлайн»).
  4. Указать сумму депозита и свой счёт карты в АКИБАНКе (с которого будут осуществляться переводы).
  5. Прочитать и согласиться с условиями обслуживания и тарифами банка.
  6. Подтвердить открытие вклада.

По окончании срока сумма вклада и начисленные проценты вернутся на вашу карту.
Все вклады в АКИБАНКе застрахованы, в том числе и вклад «Онлайн».

Открыть новый вклад могут все клиенты банка, имеющие доступ в Интернет-банк АКИБАНКа. Подключиться к системе Интернет-банк можно, обратившись в службу поддержки клиентов, по телефону 8-800-100-2542(звонок по РФ бесплатный). По этому-же телефону можно уточнить подробности об условиях вклада.


Источник: АКИБАНК, 17.05.2017




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