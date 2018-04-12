АКИБАНК предлагает открывать вклады с повышенной процентной ставкой в Интернет-банке

АКИБАНК предлагает открывать вклады с повышенной процентной ставкой в Интернет-банкеАКИБАНК вклады условия по вкладам
Что такое хороший вклад? Конкурентная процентная ставка? Возможность дополнительных вложений за весь период вклада? Минимальная сумма первоначального взноса?
Идеальных вкладов не бывает? Бываю, заверяют в АКИБАНКе! Так, вклад ««Онлайн» в одно касание разрешит сомнения любого вкладчика.
Вклад отличается простотой и хорошей доходностью. При открытии вклада Банк предлагает следующие фиксированные процентные ставки:
- на 31 день - 4% годовых,
- за 93 дня – 6,5% годовых,
- за 186 дней - 7,5% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу - 1000 рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока и без ограничений.
Открытие вклада «Онлайн» выполняется клиентом Банка с помощью нескольких простых шагов:
- Выбрать Вклады> Открыть вклад> Выбрать валюту.
- Выбрать из перечня нужный вклад.
- Указать сумму вклада
- Указать свой счет/карты в АКИБАНКе (для перевода с него).
- Прочитать и согласиться с условиями обслуживания и тарифами банка - V.
- Подтвердить открытие вклада.
- По окончании срока сумма вклада и начисленные проценты вернутся на вашу карту.
Открытие вклада онлайн происходит моментально, не требует подписания бумаг и предоставления документов.
Все вклады в АКИБАНКе застрахованы, в том числе и вклад «Онлайн».
Открыть новый вклад могут все клиенты банка, имеющие доступ в Интернет-банк АКИБАНКа. Подключиться к системе Интернет-банк можно обратившись в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-100-2542.
Источник: АКИБАНК, 11.04.2018
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