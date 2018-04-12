АКИБАНК предлагает открывать вклады с повышенной процентной ставкой в Интернет-банке



Что такое хороший вклад? Конкурентная процентная ставка? Возможность дополнительных вложений за весь период вклада? Минимальная сумма первоначального взноса?

Идеальных вкладов не бывает? Бываю, заверяют в АКИБАНКе! Так, вклад ««Онлайн» в одно касание разрешит сомнения любого вкладчика.

Вклад отличается простотой и хорошей доходностью. При открытии вклада Банк предлагает следующие фиксированные процентные ставки:
  • на 31 день - 4% годовых,
  • за 93 дня – 6,5% годовых,
  • за 186 дней - 7,5% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу - 1000 рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока и без ограничений.

Открытие вклада «Онлайн» выполняется клиентом Банка с помощью нескольких простых шагов:
  • Выбрать Вклады> Открыть вклад> Выбрать валюту.
  • Выбрать из перечня нужный вклад.
  • Указать сумму вклада
  • Указать свой счет/карты в АКИБАНКе (для перевода с него).
  • Прочитать и согласиться с условиями обслуживания и тарифами банка - V.
  • Подтвердить открытие вклада.
  • По окончании срока сумма вклада и начисленные проценты вернутся на вашу карту.

Открытие вклада онлайн происходит моментально, не требует подписания бумаг и предоставления документов.

Все вклады в АКИБАНКе застрахованы, в том числе и вклад «Онлайн».

Открыть новый вклад могут все клиенты банка, имеющие доступ в Интернет-банк АКИБАНКа. Подключиться к системе Интернет-банк можно обратившись в службу поддержки клиентов по телефону 8-800-100-2542.

Источник: АКИБАНК, 11.04.2018




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