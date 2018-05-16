АКИБАНК запустил сезонный вклад «Хит лета»АКИБАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
С приходом тёплых дней, АКИБАНК запустил сезонный вклад "Хит лета". Доходность по вкладу составляет 6,75% годовых в рублях.
Основные условия по сезонному вкладу "Хит лета":
- Валюта вклада - Рубли РФ.
- Срок вклада – 120 дней.
- Минимальная сумма первоначального взноса составляет 50 000 рублей.
- Выплата процентов - в конце срока вложения.
- Дополнительные вложения - не допускаются
- При досрочном закрытии вклада начисление процентов - по ставке вклада «До востребования».
При разработке нового летнего предложения в банке постарались максимально учесть потребности клиентов. Вклад «Хит лета» за 4 месяца позволит значительно увеличить доход, ведь вклад с фиксированной ставкой намного выгоднее.
Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.
Подробная информация об условиях вкладов ОАО «АКИБАНК» - на сайте банка в разделе Вклады, по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и во всех отделениях АКИБАНКа.
Источник: АКИБАНК, 15.05.2018
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