АКИБАНК запустил сезонный вклад «Хит лета»



С приходом тёплых дней, АКИБАНК запустил сезонный вклад "Хит лета". Доходность по вкладу составляет 6,75% годовых в рублях.

Основные условия по сезонному вкладу "Хит лета":
  • Валюта вклада - Рубли РФ.
  • Срок вклада – 120 дней.
  • Минимальная сумма первоначального взноса составляет 50 000 рублей.
  • Выплата процентов - в конце срока вложения.
  • Дополнительные вложения - не допускаются
  • При досрочном закрытии вклада начисление процентов - по ставке вклада «До востребования».

При разработке нового летнего предложения в банке постарались максимально учесть потребности клиентов. Вклад «Хит лета» за 4 месяца позволит значительно увеличить доход, ведь вклад с фиксированной ставкой намного выгоднее.

Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.

Подробная информация об условиях вкладов ОАО «АКИБАНК» - на сайте банка в разделе Вклады, по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и во всех отделениях АКИБАНКа.

Источник: АКИБАНК, 15.05.2018




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