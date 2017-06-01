АКИБАНК запустил сезонный вклад «Летняя пора»АКИБАНК вклады условия по вкладам
АКИБАНК запустил новый сезонный вклад «Летняя пора», который подарит вкладчикам по-настоящему теплый процент. Несомненным плюсом вклада является фиксированная процентная ставка 7,25% в рублях.
Условия вклада «Летняя пора» следующие:
- Минимальная сумма первоначального взноса - 50 тысяч рублей.
- Срок вклада - 120 дней.
- Дополнительные вложения и пролонгация не предусмотрены.
- Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.
За 4 месяца вы сможете значительно увеличить свой доход, ведь вклад с фиксированной ставкой намного выгоднее.
Все вклады АКИБАНКА застрахованы в Агентстве страхования вкладов.
Более подробную информацию о вкладе можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 31.05.2017г.
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