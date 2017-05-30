Актив Банк предлагает повышение процентных ставок по отдельным категориям вкладов!Актив Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
AKБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) предлагает клиентам повышение процентных ставок по отдельным категориям вкладов. Выгодные и удобные условия по 3 видам вкладов позволят клиентам банка добиться максимального роста доходов!
Предлагаемые условия по вкладам:
|Вид вклада/ условия
|Вклад "Максимальный доход"
|Вклад "Выгодный"
|Вклад "Доход шесть раз в год"
|Процентная ставка (%, годовых)
|7,0
|7,8
|6,7
|Срок вклада
|1 год и 1 день
|1 год и 1 день
|420 дней
|Минимальная сумма первоначального взноса (рублей)
|1000
|1000
|1000
|Пролонгация вклада
|не пролонгируется
|не пролонгируется
|пролонгируется неограниченное количество раз
Дополнительные условия по вкладу "Максимальный доход":
- До окончания срока хранения Вкладчик вправе производить дополнительные взносы во вклад без ограничения сумм этих взносов, но не позднее 91 (Девяносто одного) календарного дня до окончания срока Договора. Дополнительные взносы во вклад принимаются по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на день приема дополнительного взноса.
- Доход по вкладу выплачивается по истечении каждого 91-дневного периода на 91-ый день. Невостребованные в день окончания процентного периода проценты причисляются к остатку вклада.
- Вкладчик имеет право в любой рабочий день получить в наличной или безналичной форме проценты, причисленные к остатку вклада в течение срока хранения в полной сумме или частично, за вычетом ранее полученных процентов.
- В случае, когда вклад возвращается Вкладчику по его требованию досрочно, проценты по вкладу со дня последней выплаты процентов и до дня востребования вклада начисляются по ставке вклада «До востребования» в размере 0,1% годовых. При выдаче вклада по требованию Вкладчика до окончания срока хранения счет по вкладу закрывается.
- По истечении срока хранения договор по данному виду вклада на новый срок не переоформляется. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока его хранения, вклад считается переоформленным на условиях вклада «До востребования» по ставке 0,1% годовых.
Дополнительные условия по вкладу "Выгодный":
- До окончания срока хранения Вкладчик вправе производить дополнительные взносы во вклад без ограничения сумм этих взносов, но не позднее 91 (Девяносто одного) календарного дня до окончания срока Договора. Дополнительные взносы во вклад принимаются по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на день приема дополнительного взноса.
- Доход по вкладу выплачивается по окончании срока хранения вклада, либо при досрочном его возврате Вкладчику.
- В случае, когда вклад возвращается Вкладчику по его требованию досрочно, проценты по вкладу начисляются за фактическое время хранения по ставке вклада «До востребования» в размере 0,1% годовых. При выдаче вклада по требованию Вкладчика до окончания срока хранения, счёт по вкладу закрывается.
- По истечении срока хранения договор по данному виду вклада на новый срок не переоформляется. В случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока его хранения, вклад считается переоформленным на условиях вклада «До востребования» по ставке 0,1% годовых.
Дополнительные условия по вкладу "Доход шесть раз в год":
- До окончания срока хранения Вкладчик вправе производить дополнительные взносы во вклад без ограничения сумм этих взносов, но не позднее 91 (Девяносто одного) календарного дня до окончания срока Договора. Дополнительные взносы во вклад принимаются по ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на день приема дополнительного взноса.
- Доход по вкладу выплачивается по истечении каждого 60-дневного периода на 60-ый день. Невостребованные проценты причисляются к остатку вклада. Вкладчик имеет право в любой рабочий день получить в наличной или безналичной форме проценты, причисленные к остатку вклада в течение срока хранения в полной сумме или частично, за вычетом ранее полученных процентов.
- В случае, когда вклад возвращается Вкладчику по его требованию досрочно, проценты по вкладу со дня последней выплаты процентов и до дня востребования вклада начисляются по ставке вклада «До востребования» в размере 0,1% годовых. При выдаче вклада по требованию Вкладчика до окончания срока хранения счет по вкладу закрывается.
- Договор может быть переоформлен неограниченное количество раз.
Источник: AKБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), 29.05.2017
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