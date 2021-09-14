Акция на покупку золотых монет «Георгий Победоносец» в Генбанке

Акция на покупку золотых монет «Георгий Победоносец» в ГенбанкеДеньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты золотые монеты
С 13 по 30 сентября 2021г. проходит Акция на покупку золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец», выпущенных Банком России.
Приобретая золотые инвестиционные монеты «Г. Победоносец», Вы делаете долгосрочные вложения, застрахованные от обесценивания бумажных денег, в том числе и иностранной валюты. Драгоценные металлы всегда остаются в цене — особенно во времена экономических кризисов. Их важное преимущество — они не могут обесцениться до нуля. Еще одно преимущество вложения средств в золотые инвестиционные монеты — Вы не платите НДС, а платите за фактически купленный металл.
*Организатор Акции – АО «ГЕНБАНК». Место проведения акции – отделения АО «ГЕНБАНК», расположенные в Москве и Московской области, Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. В период проведения Акции устанавливается специальная цена со скидкой. Участники Акции – Клиенты АО «ГЕНБАНК», приобретающие в период проведения Акции золотые монеты «Георгий Победоносец». Количество монет по акции ограничено, зависит от наличия в конкретной точке продаж. Дополнительную информацию по Акции Вы можете получить в отделениях Банка или по телефону 8 800 333-55-45 (звонок по России – бесплатный).
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме