Акция «Зафиксируй свой доход» в Россельхозбанке

Акция «Зафиксируй свой доход» в РоссельхозбанкеРоссельхозбанк акция вклады
В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная процентная ставка 7% годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процентов в конце срока. Акция действует до 31.12.2019 включительно.
При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания (далее – ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопциональному вкладу «Доходный», оформленному через ДКО максимальная процентная ставка составляет 6,7% годовых. При открытии через ДКО вклада «Пополняемый» в рублях с возможностью пополнения максимальная процентная ставка составит 5,6% годовых, а по вкладу «Комфортный» с опцией пополнения и частичного снятия денежных средств максимальная процентная ставка составит 5,2% годовых.
Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать дополнительный доход в размере до 5% годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет-банке или Мобильном банке.
Клиенты Россельхозбанка, оформившие договор любого вклада, могут бесплатно получить дебетовую карту в рамках тарифного плана «Амурский тигр - карта к вкладу» с дополнительным доходом до 5 % годовых на остаток денежных средств на счете. Карту можно получить при наличии договора вклада на сумму от 50 000 рублей/ 700 долларов США/ 650 евро включительно.
Условия вклада:
- Вклад открывается на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица.
- Срок вклада - 1095 дней.
- Минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ.
- Выплата процентов производится:
- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;
- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке.
- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;
- Пополнение вклада не предусмотрено.
- Максимальная сумма вклада не ограничена.
- Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.
- При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.
- Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения Акции осуществляется по процентным ставкам, действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий Акции.
Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте Банка.
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