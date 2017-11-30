Альфа-Банк предлагает сезонный накопительный счет «Новогодний джекпот» с получением до 7% на остаток

Альфа-Банк предлагает сезонный накопительный счет «Новогодний джекпот» с получением до 7% на остатокАльфа-банк вклады процентная ставка условия по вкладам
С 1 декабря 2017 Альфа-Банк предлагает своим клиентам открыть накопительный счёт «Новогодний джекпот» на сумму от 500 000 рублей и получить до 7% годовых. Накопительный счёт совмещает в себе преимущества банковского счета и срочного депозита.
При размещении денежных средств на счёте устанавливаются следующие процентные ставки:
- 6% - при сумме от 500 тыс до 1 млн рублей;
- 6,5% - при сумме от 1 до 3 млн рублей;
- 7% —при сумме от 3 млн рублей.
Директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Елена Бочарова прокомментировала это предложение так:
«Держать свои деньги на накопительном счёте очень удобно — его можно пополнять и снимать деньги в любой момент, а ранее начисленные проценты при это сохраняются. Этой зимой это будет ещё и выгодно — ведь сейчас не так легко получить ставку 7% годовых даже при открытии депозита. А нашим клиентам мы предлагаем получать повышенный процент с декабря по февраль»Открыть счёт можно с 1 по 31 декабря 2017 в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении. Подробнее про накопительный счет можно узнать на сайте Банка
Источник: Альфа-Банк , 29.11.2017
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