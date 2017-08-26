АО "ЭКСПЕРТ БАНК" предлагает новый вклад "КЛАССИЧЕСКИЙ"



С 24-го августа АО "Эксперт Банк" предлагает новый вклад "Классический" в трёх валютах.

Основные условия по вкладу:
  • Срок нового вклада - 1 год + 1 день
  • Минимальная сумма открытия в рублях - 50 000 руб.
  • Минимальная сумма открытия в валюте - 1 000 $/€
  • Процентная ставка в рублях - 5.5%
  • Процентная ставка в валюте - 0.2% $/€
  • Частичное снятие вкладов - не предусмотрено.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Пополнение вклада за счёт начисленных % - не предусмотрено.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада с причислением процентов к сумме вклада.

Подробнее с условиями нового вклада "Классический" можно ознакомиться на сайте АО "Эксперт Банк" (в разделе вклады).
Для сведения: С момента ввода нового вклада "Классический" банк отменяет вклады "Максимальный процент +" и "Сберегательный".

Источник: АО "Эксперт Банк", 24 августа 2017




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