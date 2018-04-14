АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» сроком на месяц вводит новый вклад «Восток-1»



С 12 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года в подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», включая филиалы, вводится новый «Срочный банковский вклад для физических лиц «Восток-1».

Условия по вкладу «Восток-1»:
  • Валюта вклада - российские рубли.
  • Срок вклада - 108 дней.
  • Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей.
  • Максимальная сумма вклада- не ограничена.
  • Процентная ставка по вкладу - 6,8% годовых.
  • Выплата процентов - в конце срока.
  • Пополнение вклада — не предусмотрено.
  • Частичное снятие — не предусмотрено.
  • Автопролонгация — не предусмотрена.

Регионы действия вклада «Восток-1» — Байконур, Краснознаменск, Мирный, Москва, Новочеркасск, Фрязино. Банк не открывает вклады в пользу третьих лиц.

Источник: АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», 12.04.2018



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