АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» сроком на месяц вводит новый вклад «Восток-1»ФОНДСЕРВИСБАНК вклады условия по вкладам
С 12 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года в подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», включая филиалы, вводится новый «Срочный банковский вклад для физических лиц «Восток-1».
Условия по вкладу «Восток-1»:
- Валюта вклада - российские рубли.
- Срок вклада - 108 дней.
- Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей.
- Максимальная сумма вклада- не ограничена.
- Процентная ставка по вкладу - 6,8% годовых.
- Выплата процентов - в конце срока.
- Пополнение вклада — не предусмотрено.
- Частичное снятие — не предусмотрено.
- Автопролонгация — не предусмотрена.
Регионы действия вклада «Восток-1» — Байконур, Краснознаменск, Мирный, Москва, Новочеркасск, Фрязино. Банк не открывает вклады в пользу третьих лиц.
Источник: АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», 12.04.2018
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