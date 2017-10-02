АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» ввёл новый вклад «Зарплатный»ФОНДСЕРВИСБАНК вклады условия по вкладам
С 01 октября 2017 года во всех подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» вводится новый «Срочный банковский вклад для физических лиц "Зарплатный"».
Основные условия по вкладу «Зарплатный»:
- Срок по вкладу - от 31 дня до 360 дней.
- Минимальная сумма вклад - 10 000 рублей.
- Максимальная сумма – без ограничения.
- Максимальная доходность - 7,7 % годовых.
- Выплата процентов — ежемесячно на текущий счёт / счет банковской карты или капитализация процентов.
- Вклад пополняемый
- Возможно частичное снятие средств.
Вкладом предусмотрено 3 уровня сроков вложения, предусматривающее постепенное увеличение увеличение процентной ставки. Предлагаются следующие параметры процентной ставки:
|Уровни вложения
|Процентная ставка
|Минимальная сумма вклада/
неснижаемый остаток
|Мин. срок (дн.)
|Макс. срок (дн.)
|1.
|6,15 %
|30 000
|31
|90
|6,30 %
|1 400 000
|31
|90
|2.
|7,40 %
|30 000
|91
|180
|7,50 %
|1 400 000
|91
|180
|3.
|7,50 %
|30 000
|181
|360
|7,70 %
|1 400 000
|181
|360
Источник: АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», 29.09.2017
Комментарий Банкиршы:
Согласно новости новый вклад вводится в подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», включая филиалы, хотя на сайте банка, в разделе вклад "Зарплатный" регионами оформления вклада указаны Москва, Краснознаменск, Фрязино.
Филиалы Банка расположены в городах: Мирный (космодром Плесецк), Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Байконур (республика Казахстан),г. Архангельск. Также работают дополнительные офисы Банка в городах Фрязино и Краснознаменск Московской области.
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