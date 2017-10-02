АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» ввёл новый вклад «Зарплатный»



С 01 октября 2017 года во всех подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» вводится новый «Срочный банковский вклад для физических лиц "Зарплатный"».

Основные условия по вкладу «Зарплатный»:
  • Срок по вкладу - от 31 дня до 360 дней.
  • Минимальная сумма вклад - 10 000 рублей.
  • Максимальная сумма – без ограничения.
  • Максимальная доходность - 7,7 % годовых.
  • Выплата процентов — ежемесячно на текущий счёт / счет банковской карты или капитализация процентов.
  • Вклад пополняемый
  • Возможно частичное снятие средств.

Вкладом предусмотрено 3 уровня сроков вложения, предусматривающее постепенное увеличение увеличение процентной ставки. Предлагаются следующие параметры процентной ставки:
Уровни вложенияПроцентная ставкаМинимальная сумма вклада/
неснижаемый остаток		Мин. срок (дн.)Макс. срок (дн.)
               
1.6,15 %30 0003190
6,30 %1 400 0003190
2.7,40 %30 00091180
7,50 %1 400 00091180
3.7,50 %30 000181360
    7,70 %1 400 000181360


Источник: АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», 29.09.2017
Комментарий Банкиршы:

Согласно новости новый вклад вводится в подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», включая филиалы, хотя на сайте банка, в разделе вклад "Зарплатный" регионами оформления вклада указаны Москва, Краснознаменск, Фрязино.
Филиалы Банка расположены в городах: Мирный (космодром Плесецк), Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Байконур (республика Казахстан),г. Архангельск. Также работают дополнительные офисы Банка в городах Фрязино и Краснознаменск Московской области.


Материалы по теме