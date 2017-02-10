АО КБ «ФорБанк» снизил процентные ставки по вкладам для физических лиц в рублях РФ

АО КБ «ФорБанк» снизил процентные ставки по вкладам для физических лиц в рублях РФАО КБ "Форбанк" вклады
С 9 февраля 2017 года АО КБ «ФорБанк» снизил процентные ставки по ряду вновь открываемых вкладов для физических лиц в рублях РФ.
Так, максимальная процентная ставка при сроке размещения — 367 дней по вкладу «Элитный+» теперь составит 8,5% годовых.
Узнать подробнее о вкладах для физических лиц можно на сайте банка.
Действующие процентные ставки на 09.02.2017 г. по вкладу «Стабильный+» сроком с 1 по 367 дней – 8,10%, сроком с 368 по 735 дней -6,50%. А действующая процентная ставка по вкладу «Пенсионный универсальный» составляет – 6,50%.
Источник: АО КБ «ФорБанк», 09.02.2017г.
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