АО «Нефтепромбанк» предлагает частным лицам новый вклад «Весенний» с процентной ставкой до 9,3%



АО «Нефтепромбанк» предлагает клиентам - физическим лицам новый вклад «Весенний» с процентной ставкой до 9,3% годовых в рублях. Минимальная сумма вклада составляет 30 000 рублей.
Основные условия по новому вкладу «Весенний» следующие:
  • Процентная ставка от 8,10 % до 9,30% с градацией по суммам и срокам.
  • Сроки вложения – 91,     181, 275 и 365 дней.
  • Вклад – не пополняемый.
  • Изъятие части вклада - не предусмотрено.
  • Пролонгация - не предусмотрена.
  • Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счёт.

При оформлении вклада «Весенний» клиентам предлагается банковская карта Visa Classic с годовым обслуживанием в подарок и бесплатное подключение к системе интернет-банкинга.

Дополнительным бонусом для всех вкладчиков Банка является возможность аренды сейфовой ячейки со скидкой 50%.

С более подробными условиями по вкладу можно ознакомиться на сайте АО «Нефтепромбанк».


Источник: АО «Нефтепромбанк», 01.03.2017 г.




Материалы по теме