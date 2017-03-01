АО «Нефтепромбанк» предлагает частным лицам новый вклад «Весенний» с процентной ставкой до 9,3%Нефтепромбанк вклады процентная ставка
АО «Нефтепромбанк» предлагает клиентам - физическим лицам новый вклад «Весенний» с процентной ставкой до 9,3% годовых в рублях. Минимальная сумма вклада составляет 30 000 рублей.
Основные условия по новому вкладу «Весенний» следующие:
- Процентная ставка от 8,10 % до 9,30% с градацией по суммам и срокам.
- Сроки вложения – 91, 181, 275 и 365 дней.
- Вклад – не пополняемый.
- Изъятие части вклада - не предусмотрено.
- Пролонгация - не предусмотрена.
- Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счёт.
При оформлении вклада «Весенний» клиентам предлагается банковская карта Visa Classic с годовым обслуживанием в подарок и бесплатное подключение к системе интернет-банкинга.
Дополнительным бонусом для всех вкладчиков Банка является возможность аренды сейфовой ячейки со скидкой 50%.
С более подробными условиями по вкладу можно ознакомиться на сайте АО «Нефтепромбанк».
Источник: АО «Нефтепромбанк», 01.03.2017 г.
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