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АО «Нефтепромбанк» предлагает новый вклад «Стабильный доход»17.01.17 Нефтепромбанк вклады процентная ставка
АО «Нефтепромбанк» предлагает клиентам-физическим лицам открыть новый вклад «Стабильный доход» с процентной ставкой до 9,17% годовых в рублях и льготным расторжением договора по вкладу.
Основные условия размещения вклада:
АО «Нефтепромбанк» предлагает следующие процентные ставка по вкладу (% годовых):
При оформлении вклада «Стабильный доход» клиентам предлагается банковская карта Visa Classic с годовым обслуживанием в подарок и бесплатное подключение к системе интернет-банкинга.
Дополнительным бонусом для всех вкладчиков Банка является возможность аренды сейфовой ячейки со скидкой 50%.
Подробнее об условиях вклада можно узнать на сайте банка.
Источник: АО «Нефтепромбанк» , 13 января 2017
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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