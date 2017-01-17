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АО «Нефтепромбанк» предлагает новый вклад «Стабильный доход»

17.01.17

АО «Нефтепромбанк» предлагает клиентам-физическим лицам открыть новый вклад «Стабильный доход» с процентной ставкой до 9,17% годовых в рублях и льготным расторжением договора по вкладу.

Основные условия размещения вклада:
  • Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей.
  • Вклад не пополняемый.
  • Расходные операции - не предусмотрены.
  • Выплата процентов - ежемесячно на текущий счёт вкладчика или на счёт для расчётов с использованием банковской карты вкладчика.
  • Пролонгация вклада не предусмотрена.

АО «Нефтепромбанк» предлагает следующие процентные ставка по вкладу (% годовых):

Суммы вклада, руб./Сроки вклада (в днях)/
ставки (% годовых)		91181275365
100 000 – 700 0008,008,358,408,75
700 001 - 1 300 0008,108,408,459,10
От 1 300 00018,208,458,509,17


При оформлении вклада «Стабильный доход» клиентам предлагается банковская карта Visa Classic с годовым обслуживанием в подарок и бесплатное подключение к системе интернет-банкинга.
Дополнительным бонусом для всех вкладчиков Банка является возможность аренды сейфовой ячейки со скидкой 50%.

Подробнее об условиях вклада можно узнать на сайте банка.


Источник: АО «Нефтепромбанк» , 13 января 2017





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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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