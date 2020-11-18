АО «РОСКОСМОСБАНК» присоединят к ПАО «Промсвязьбанк» во избежание банкротства



Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО «РОСКОСМОСБАНК» (далее — Банк).

Указанные изменения предусматривают приобретение ПАО «Промсвязьбанк» у Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 100% акций Банка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк» в срок до 01.05.2021.

После приобретения акций и до завершения реорганизации Банка в качестве инвестора будет выступать ПАО «Промсвязьбанк».

Информация предоставлена пресс-службой Банка России.



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