АО «РОСКОСМОСБАНК» присоединят к ПАО «Промсвязьбанк» во избежание банкротства

АО «РОСКОСМОСБАНК» присоединят к ПАО «Промсвязьбанк» во избежание банкротстваПромсвязьбанк АО «РОСКОСМОСБАНК»
Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО «РОСКОСМОСБАНК» (далее — Банк).
Указанные изменения предусматривают приобретение ПАО «Промсвязьбанк» у Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 100% акций Банка, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк» в срок до 01.05.2021.
После приобретения акций и до завершения реорганизации Банка в качестве инвестора будет выступать ПАО «Промсвязьбанк».
Информация предоставлена пресс-службой Банка России.
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