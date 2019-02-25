Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» повышает ставки по вкладам в рублях до 7,75% годовых



АГРОПРОМКРЕДИТ (19998 bytes)
АГРОПРОМКРЕДИТ
С 25 февраля 2019 года Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» улучшает условия привлечения срочных рублёвых вкладов. Теперь максимальную доходность в Банке можно получить по ставке 7,75% годовых.

Ставки повышены по всей линейке рублёвых вкладов Банка в диапазоне от 0,05 до 1,16 процентных пункта. Так, с 25 февраля 2019 года максимальная ставка составляет:

  • по вкладам «Максимум» и «Золотой New» - 7,6% годовых,
  • по вкладу «Энергия» - 7% годовых,
  • по «Пенсионному» вкладу – 6,75% годовых,
  • по «Отличному» вкладу - 7,5% годовых,
  • по «Комфортному New» - 7,75% годовых.

Подробную информацию об условиях привлечения вкладов Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» можно получить:

  • в офисах Банка,
  • на официальном сайте,
  • по телефону Call-центра Банка: 8 800 100 80 08 (звонок по России бесплатный).


Источник: Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ», 25.02.2019




Материалы по теме