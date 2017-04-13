БАНК ХОУМ КРЕДИТ корректирует процентные ставки по вкладам

БАНК ХОУМ КРЕДИТ корректирует процентные ставки по вкладамБанк «Хоум Кредит» вклады процентная ставка условия по вкладам
С 13 апреля 2017 года Банк Хоум Кредит корректирует процентные ставки и изменяет условия по ряду вкладов.
БАНК ХОУМ КРЕДИТ устанавливает следующие процентные ставки по вкладам:
- «Быстрый доход» - на уровне 7,1% годовых.
- «Капитал» - 7,0% годовых.
- «Максимальный доход» ( открываемому через интернет-банк) - 7,5% годовых
- «Пенсионный» - на уровне 7,75% годовых.
Вклады «Капитал» и «Быстрый доход» можно открыть как в отделении Банка Хоум Кредит, так и в интернет-банке.
Источник: БАНК ХОУМ КРЕДИТ , 12.04.2017
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