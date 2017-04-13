БАНК ХОУМ КРЕДИТ корректирует процентные ставки по вкладам



С 13 апреля 2017 года Банк Хоум Кредит корректирует процентные ставки и изменяет условия по ряду вкладов.
БАНК ХОУМ КРЕДИТ устанавливает следующие процентные ставки по вкладам:
  • «Быстрый доход» - на уровне 7,1% годовых.
  • «Капитал» - 7,0% годовых.
  • «Максимальный доход» ( открываемому через интернет-банк) - 7,5% годовых
  • «Пенсионный» - на уровне 7,75% годовых.

Вклады «Капитал» и «Быстрый доход» можно открыть как в отделении Банка Хоум Кредит, так и в интернет-банке.


Источник: БАНК ХОУМ КРЕДИТ , 12.04.2017



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