Банк Хоум Кредит запускает два новых вклада

Банк Хоум Кредит запускает два новых вкладаБанк «Хоум Кредит» вклады условия по вкладам
С 9 декабря 2017 года клиенты Банка Хоум Кредит могут открыть новый вклад «Новогодний» с выгодной ставкой 8% годовых или оформить вклад «24/7» с процентной ставкой 7% годовых.
Условия по вкладу «Новогодний» следующие:
- Валюта вклада – рубли РФ.
- Срок вклада – 3 месяца.
- Первый взнос - 1 000 руб.
- Минимальная сумма пополнения - 1 000 руб.
- Пополнение допустимо – в течении первых 30 дней срока.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
- Частичное снятие – не предусмотрено.
- Ставка при досрочном снятии вклада (% годовых) - 0,01%
А по вкладу «24/7» Банк Хоум Кредит предлагает следующие условия:
- Срок по вкладу - 24 месяца.
- Минимальная сумма вкладов – 1000 рублей.
- Проценты можно получать ежемесячно на дебетовую карту или причислить ко вкладу в конце срока.
- Минимальная сумма пополнения - 1 000 руб.
- Пополнение допустимо – в течении первых 90 дней срока.
- Выплата процентов - ежемесячно (без капитализации) или в конце срока вклада.
- Частичное снятие – не предусмотрено.
- Ставка при досрочном снятии вклада (% годовых) - 0,01%
Оба вклада можно оформить в отделениях Банка Хоум Кредит или через интернет-банк. Более подробные условия можно уточнить на сайте банка.
Директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит Павел Беляев сообщил, что:
«В преддверии праздников мы решили порадовать клиентов новогодним вкладом с выгодной ставкой – 8% годовых. А клиенты, которые предпочитают размещать деньги на долгий срок, могут воспользоваться вкладом «24/7»Кроме того банк сообщил о прекращении приёма вкладов «Быстрый доход» и «Капитал».
Источник: Банк Хоум Кредит , 08.12.2017
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24