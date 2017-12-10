Банк Хоум Кредит запускает два новых вклада



С 9 декабря 2017 года клиенты Банка Хоум Кредит могут открыть новый вклад «Новогодний» с выгодной ставкой 8% годовых или оформить вклад «24/7» с процентной ставкой 7% годовых.

Условия по вкладу «Новогодний» следующие:
  • Валюта вклада – рубли РФ.
  • Срок вклада – 3 месяца.
  • Первый взнос - 1 000 руб.
  • Минимальная сумма пополнения - 1 000 руб.
  • Пополнение допустимо – в течении первых 30 дней срока.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.
  • Частичное снятие – не предусмотрено.
  • Ставка при досрочном снятии вклада (% годовых) - 0,01%
   
А по вкладу «24/7» Банк Хоум Кредит предлагает следующие условия:
  • Срок по вкладу - 24 месяца.
  • Минимальная сумма вкладов – 1000 рублей.
  • Проценты можно получать ежемесячно на дебетовую карту или причислить ко вкладу в конце срока.
  • Минимальная сумма пополнения - 1 000 руб.
  • Пополнение допустимо – в течении первых 90 дней срока.
  • Выплата процентов - ежемесячно (без капитализации) или в конце срока вклада.
  • Частичное снятие – не предусмотрено.
  • Ставка при досрочном снятии вклада (% годовых) - 0,01%

Оба вклада можно оформить в отделениях Банка Хоум Кредит или через интернет-банк. Более подробные условия можно уточнить на сайте банка.

Директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит Павел Беляев сообщил, что:
«В преддверии праздников мы решили порадовать клиентов новогодним вкладом с выгодной ставкой – 8% годовых. А клиенты, которые предпочитают размещать деньги на долгий срок, могут воспользоваться вкладом «24/7»
Кроме того банк сообщил о прекращении приёма вкладов «Быстрый доход» и «Капитал».

Источник: Банк Хоум Кредит , 08.12.2017



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