Банк Интеза повышает ставки по вкладам для физических лиц

Банк Интеза повышает ставки по вкладам для физических лицБанк Интеза вклады депозит
Банк Интеза повышает ставки по депозитам для физических лиц в рублях РФ на 0,1-0,85%. Изменения коснулись всей линейки банковских вкладов, включая вклады, открываемые онлайн. Новые ставки вступят в действие с 9 октября 2018 года.
Максимальное повышение ставки на 0,85% произошло по вкладам «Классика» и «Классика онлайн» на срок 367 дней до 6,6% и 6,7% годовых.
Максимальная ставка 8% сохраняется по вкладам «Новая вершина» и «Сбалансированный капитал 5 лет», для оформления которого необходимо заключение договора по программе инвестиционного страхования жизни.
«Мы предлагаем нашим клиентам актуальные решения для размещения денежных средств, учитывая их потребности и цели. В ближайшее время мы предложим обновленные условия по линейке депозитов в долларах США», - прокомментировал Директор Департамента розничного бизнеса Евгений Сафонов.
Дополнительную информацию об условиях предоставления и процентным ставкам по вкладам для физических лиц можно получить в офисах Банка Интеза, по телефону 8 800 2008 008 (звонок бесплатный) и на сайте bancaintesa.ru.
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