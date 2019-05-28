Банк Интеза предлагает вклад в евро

Банк Интеза предлагает вклад в евроБанк Интеза вклады условия по вкладам
Банк Интеза расширяет условия приема денежных средств во вклады и предлагает клиентам классический банковский вклад «Классика» в евро.
Вклад принимается на сроки 367, 548, 731 день, с возможностью внесения дополнительных взносов в течение 3-х дней с момента открытия вклада. Предусматривается единовременная выплата процентов в конце срока вклада, без возможности частичного снятия. Минимальная сумма вклада – 50 000 евро. Максимальная сумма вклада не ограничена. Процентная ставка на любой срок составляет 0,1% годовых.
Вклад «Классика» также принимается в рублях РФ и долларах США.
Кроме того, с 27 мая 2019 года Банком Интеза увеличены ставки по вкладу «Новая вершина» в рублях РФ в рамках процентных периодов:
- 1-90 дней – до 5,5% годовых,
- 91-180 дней – до 6,75% годовых.
- 181-271 день - 8,5% годовых.
Вклад «Новая вершина» предусматривает досрочное расторжение на льготных условиях — за каждый полный выдержанный период начисленные проценты сохраняются, за неполный период начисляются по ставке «до востребования». Пополнение предусмотрено в течение 3-х дней с даты открытия вклада, частичное снятие не предусмотрено. Капитализация процентов в конце каждого периода, выплата процентов в конце срока.
Директор Департамента розничного бизнеса Евгений Сафонов прокомментировал изменения так:
«Мы всегда чутко следим за потребностями наших клиентов, и, наблюдая, в последнее время, повышенный интерес с их стороны к валютным вкладам, расширяем условия приема депозитов. Уверены, что новый вклад в евро позволит клиентам диверсифицировать и защитить свои сбережения»
Дополнительную информацию об условиях предоставления и процентным ставкам по вкладам для физических лиц можно получить в офисах Банка Интеза, по телефону 8 800 2008 008 (звонок бесплатный) и на сайте банка.
Источник: Банк Интеза, 27.05.2019 г.
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