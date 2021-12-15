Банк ИТБ повысил ставки по вкладам «ИТБ. Растущий доход» - до 9,5%, «ИТБ. Просто вклад» - до 9%Депозиты вклады Инвестторгбанк
Банк ИТБ повысил ставки по вкладам «ИТБ. Растущий доход» - до 9,5%, «ИТБ. Просто вклад» - до 9%
15.12.2021
Банк ИТБ объявил о повышении процентных ставок по вкладам для физических лиц «ИТБ. Растущий доход» и «ИТБ. Просто вклад».
Вклад «ИТБ. Растущий доход» принимается на 380 дней (срок разделен на 4 процентных периода). Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Каждый из четырех процентных периодов длится 95 календарных дней. Процентная ставка по истечении каждого процентного периода увеличивается и составляет от 7,0% до 9,5% годовых в рублях.
Максимальная доходность одного из флагманских продуктов Банка – вклада-конструктора «ИТБ. Просто вклад» достигает теперь от 7,0% до 9,0% годовых в рублях в зависимости от срока размещения средств и выбранных условий по вкладу.
Минимальная сумма вкладов – 50 000 рублей.
Подробные условия по вкладам Банка ИТБ для физических лиц смотрите на официальном сайте банка.
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