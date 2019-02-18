Банк «Кубань Кредит» изменит условия в ряде вкладов



Кубань Кредит (32442 bytes)
Кубань Кредит
Уважаемые клиенты!

КБ «Кубань Кредит» с 25 февраля 2019 года вносит изменения в условия вкладов «Пополняемый», «Пенсионный пополняемый», «Сберегательный» и «Пенсионный сберегательный».
  • Вклад «Пополняемый»:

    • Процентная ставка - до 7,10%
    • Cрок вклада (дней) - 91 – 1100
    • Минимальный первоначальный взнос -1000 ₽/$/€
    • Периодичность уплаты процентов - Проценты уплачиваются ежемесячно по выбору вкладчика: на текущий счет; на счет банковской карты; на вклад «До востребования».
    • Приходные и расходные операции - Пополнение по вкладам в рублях допускается в течение всего срока вклада. Пополнение по вкладам в USD и EUR допускается в течение первых 365 дней с даты заключения вклада. Частичное снятие не предусмотрено
    • Особые условия - По вкладам в рублях, открытым на срок от 271 дня и более, процентная ставка на сумму каждого дополнительного взноса устанавливается в соответствии с процентными ставками, действующими в Банке по данному виду вклада на дату внесения дополнительного взноса, согласно сроку и сумме вклада, при открытии вклада


  • Вклад «Пенсионный пополняемый»:

    • Процентная ставка - до 7,20%
    • Cрок вклада(дней) - 91 – 1100
    • Минимальный первоначальный взнос - 1000 ₽
    • Периодичность уплаты процентов - Проценты уплачиваются ежемесячно по выбору вкладчика: на текущий счет; на счет банковской карты; на вклад «До востребования».
    • Приходные и расходные операции - Только пополнение в течение всего срока вклада
    • Особые условия - По вкладам, открытым на срок от 271 дня и более, процентная ставка на сумму каждого дополнительного взноса устанавливается в соответствии с процентными ставками, действующими в Банке по данному виду вклада на дату внесения дополнительного взноса, согласно сроку и сумме вклада, при открытии вклада


  • Вклад «Сберегательный»:

    • Процентная ставка - до 7,15%
    • Cрок вклада(дней) - 181 – 1100
    • Минимальный первоначальный взнос - 5000 ₽/ 1000 $/€
    • Периодичность уплаты процентов - Проценты уплачиваются в конце срока
    • Приходные и расходные операции - Без снятия и пополнения
    • Особые условия - Льготные условия досрочного расторжения по истечении 366 дней с даты заключения договора вклада


  • Вклад «Пенсионный сберегательный»:

    • Процентная ставка - до 7,25%
    • Cрок вклада(дней) - 181 – 1100
    • Минимальный первоначальный взнос - 5000 ₽
    • Периодичность уплаты процентов - Проценты уплачиваются в конце срока
    • Приходные и расходные операции - Без снятия и пополнения
    • Особые условия - Льготные условия досрочного расторжения по истечении 366 дней с даты заключения договора вклада



Кроме того, по действующим договорам вкладов предусмотрена возможность льготного досрочного расторжения вклада в целях приобретения объектов недвижимости у застройщиков — партнеров Банка.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Банка или в Контакт-центре по телефону 8 800 555 2518 (звонок бесплатный).




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