Банк «Кубань Кредит» предлагает новый вклад «Новогодний Онлайн» с доходностью 7% годовых

Банк «Кубань Кредит» предлагает новый вклад «Новогодний Онлайн» с доходностью 7% годовыхДепозиты вклады Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» ввел в линейку вкладов для населения новый вклад «Новогодний Онлайн».
Клиентам предлагается размещение денежных средств на 100 дней под ставку 7% годовых. Открытие вклада возможно только дистанционно — через сервис «Кубань Кредит Онлайн». Выплата процентов осуществляется ежемесячно. В течение срока депозита не допускается его пополнение или снятие денег.
Необходимо отметить, что среди действующих на рынке предложений по 3-месячным вкладам, «Новогодний Онлайн» обладает лучшей доходностью.
Подробную информацию о новом и других депозитах Банка можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит», и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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