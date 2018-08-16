Банк «Кубань Кредит» предлагает новый вклад с повышенной процентной ставкой

Банк «Кубань Кредит» предлагает новый вклад с повышенной процентной ставкойБанк "Кубань Кредит" вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Кубань Кредит» информирует вкладчиков о том, что с 15 августа 2018 г. вводится в действие новый вклад с повышенной процентной ставкой — «Юбилейный!».
Основные условия по вкладу «Юбилейный!»:
- Процентная ставка - до 6,7%.
- Срок вклада - 760 дней
- Минимальный первоначальный взнос - 1000?.
- Проценты уплачиваются ежемесячно по выбору вкладчика (на вклад «До востребования»; на счёт банковской карты; на текущий счёт).
- Пополнение вклада - в течение первых 180 дней с даты заключения договора вклада.
- Расходные операции - не предусмотрены.
- Автоматическая пролонгация - не предусмотрена.
Предлагаемая процентная ставка по вкладу зависит от суммы вложения:
- От 1000 руб. - 6,6% годовых;
- От 1 000 000руб. - 6,7% годовых.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Банка или позвонив в Контакт-центр по телефону: 8 800 555 2518 (звонок бесплатный).
Источник: КБ «Кубань Кредит» ООО, 15.08.2018
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