Банк «Кубань Кредит» предлагает новый вклад с повышенной процентной ставкой



Банк «Кубань Кредит» информирует вкладчиков о том, что с 15 августа 2018 г. вводится в действие новый вклад с повышенной процентной ставкой — «Юбилейный!».

Основные условия по вкладу «Юбилейный!»:
  • Процентная ставка - до 6,7%.
  • Срок вклада - 760 дней
  • Минимальный первоначальный взнос - 1000?.
  • Проценты уплачиваются ежемесячно по выбору вкладчика (на вклад «До востребования»; на счёт банковской карты; на текущий счёт).
  • Пополнение вклада - в течение первых 180 дней с даты заключения договора вклада.
  • Расходные операции - не предусмотрены.
  • Автоматическая пролонгация - не предусмотрена.

Предлагаемая процентная ставка по вкладу зависит от суммы вложения:
  • От 1000 руб. - 6,6% годовых;
  • От 1 000 000руб. - 6,7% годовых.


С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Банка или позвонив в Контакт-центр по телефону: 8 800 555 2518 (звонок бесплатный).

Источник: КБ «Кубань Кредит» ООО, 15.08.2018




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