Банк «Кубань Кредит» вводит новый вклад и снижает процентные ставки



Банк «Кубань Кредит» информирует клиентов о том, что с 12 марта 2018 г. вводится в действие новый вклад «Правильный» и снижаются процентные ставки по вкладам: «Пополняемый», «Пенсионный пополняемый», «Сберегательный», «Пенсионный сберегательный», «Квартирный», «VIP», «VIP Семейный», «VIP Правильный», «VIP Статус».

Условия по вкладу «Правильный»:
  • Валюта вклада - RUB.
  • Средняя процентная ставка - 4,93% (до 181 – 6,8% и от 182 до 545 – 4%).
  • Сумма - от 1 000 ₽
  • Срок вложения - 545 дней.
  • Выплата процентов - ежемесячно.
  • Льготные проценты при досрочном расторжении.
  • Пополнение - возможно, при сумме не менее 1000 рублей наличными и не ограничено безналичными и только в течении 90 дней с момента открытия вклада.
  • Частичное снятие - невозможно.
  • Капитализация – не предусмотрена.

Подробную информацию о вкладах можно узнать у сотрудников Контакт-центра по телефону: 8 800-555-2518 (звонок бесплатный)

Источник: Банк «Кубань Кредит», 12.03.2018




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