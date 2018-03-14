Банк «Кубань Кредит» вводит новый вклад и снижает процентные ставки

Банк «Кубань Кредит» вводит новый вклад и снижает процентные ставкиБанк "Кубань Кредит" вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Кубань Кредит» информирует клиентов о том, что с 12 марта 2018 г. вводится в действие новый вклад «Правильный» и снижаются процентные ставки по вкладам: «Пополняемый», «Пенсионный пополняемый», «Сберегательный», «Пенсионный сберегательный», «Квартирный», «VIP», «VIP Семейный», «VIP Правильный», «VIP Статус».
Условия по вкладу «Правильный»:
- Валюта вклада - RUB.
- Средняя процентная ставка - 4,93% (до 181 – 6,8% и от 182 до 545 – 4%).
- Сумма - от 1 000 ₽
- Срок вложения - 545 дней.
- Выплата процентов - ежемесячно.
- Льготные проценты при досрочном расторжении.
- Пополнение - возможно, при сумме не менее 1000 рублей наличными и не ограничено безналичными и только в течении 90 дней с момента открытия вклада.
- Частичное снятие - невозможно.
- Капитализация – не предусмотрена.
Подробную информацию о вкладах можно узнать у сотрудников Контакт-центра по телефону: 8 800-555-2518 (звонок бесплатный)
Источник: Банк «Кубань Кредит», 12.03.2018
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