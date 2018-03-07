Банк «Кузнецкий» предлагает новый вклад «Сезонный – 540 дней»Банк «Кузнецкий» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Кузнецкий» предлагает новый вид вклада «Сезонный – 540дней» с гарантированным стабильным доходом .
Условия по новому вкладу:
- Минимальная сумма вклада – 10 000 руб.
- Срок вклада - 540 дней.
- Дополнительные взносы не предусмотрены.
- Перезаключение на новый срок - не предусмотрено.
- Выплата процентов осуществляется каждые 90 дней на текущий счёт или банковскую карту.
- При досрочном закрытии вклада – проценты начисляются исходя из процентной ставки и периода указанного в данной таблице.
Основные условия по процентной ставке вклада «Сезонный – 540дней»:
|Периоды размещение вклада (дней)
|Процентная ставка по каждому периоду
вклада (%)
|0–90
|6,75
|91-180
|6,50
|181-270
|6,25
|271-360
|6,00
|361-450
|5,75%
|451-540
|5,50%
Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что:
«Вклад «Сезонный– 540 дней» – уникальное предложение, которое сочетает в себе главные преимущества для наших клиентов, а именно надежное сохранение сбережений и получение гарантированного стабильного дохода».Более подробную информацию о вкладе можно получить в любом офисе Банка, на сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.
Источник: ПАО Банк «Кузнецкий», 06 марта 2018 год.
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