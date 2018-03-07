Банк «Кузнецкий» предлагает новый вклад «Сезонный – 540 дней»



Банк «Кузнецкий» предлагает новый вид вклада «Сезонный – 540дней» с гарантированным стабильным доходом .
Условия по новому вкладу:
  • Минимальная сумма вклада – 10 000 руб.
  • Срок вклада - 540 дней.
  • Дополнительные взносы не предусмотрены.
  • Перезаключение на новый срок - не предусмотрено.
  • Выплата процентов осуществляется каждые 90 дней на текущий счёт или банковскую карту.
  • При досрочном закрытии вклада – проценты начисляются исходя из процентной ставки и периода указанного в данной таблице.

Основные условия по процентной ставке вклада «Сезонный – 540дней»:
Периоды размещение вклада (дней)Процентная ставка по каждому периоду
вклада (%)
0–906,75
91-1806,50
181-2706,25
271-3606,00
361-4505,75%
451-5405,50%

Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что:
«Вклад «Сезонный– 540 дней» – уникальное предложение, которое сочетает в себе главные преимущества для наших клиентов, а именно надежное сохранение сбережений и получение гарантированного стабильного дохода».
Более подробную информацию о вкладе можно получить в любом офисе Банка, на сайте или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-64-10.


Источник: ПАО Банк «Кузнецкий», 06 марта 2018 год.


   
   
   
   
   
   




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