Банк «Левобережный» выдал первый кредит по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой»Банк «Левобережный» льготная ипотека процентная ставка
19 марта Банк «Левобережный» выдал первый кредит по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Первая сделка с заёмщиком заключена в Томске со ставкой 6% годовых.
Ипотечный кредит на сумму 1 256 000 рублей получила семья с двумя детьми. Второй ребёнок в семье появился 20 января 2018 года и молодая семья смогла улучшить условия по своему действующему ипотечному кредиту, получив рефинансирование в Банке «Левобережный» на условиях «Семейной ипотеки». Срок кредитования – 5 лет, процентная ставка – 6% годовых.
Квартира была приобретена семьёй в ипотеку в другом банке в сентябре 2013 года, ставка по рефинансируемому кредиту составляла 12,25% годовых.
Начальник управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Дина Павлова прокомментировала выдачу кредита так:
«Ставка наших заёмщиков снизилась в два раза, а это значит, что существенно сократились их расходы на обслуживание ипотечного кредита. Благодаря таким госпрограммам покупка первого собственного жилья и расширение жилплощади становятся более доступными для молодых семей».
Заключение ипотечной сделки состоялось в торжественной обстановке. Семью Комарь, получившую первый кредит в Банке «Левобережный» по программе «Семейная ипотека», поздравили сотрудники томского офиса банка и вручили им подарки.
Виталий и Инесса Комарь рассказали, что:
«Для нас рефинансирование очень выгодно. Мы сократили срок кредита, а размер ежемесячного платежа оставили прежним. Таким образом мы сэкономили достаточно большое количество денег на переплате за весь срок кредита. Сотрудничество с Банком «Левобережный» оставило хорошее впечатление: все быстро и удобно, качество отличное»
Напомним, Банк «Левобережный» входит в число российских кредитных учреждений, работающих по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Льготная ипотека с господдержкой направлена на поддержку семей, в которых родится второй или третий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Ипотечный кредит в рамках программы может быть направлен на приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на этапе строительства или на этапе готового жилья. Обязательное требование – квартира должна покупаться у юридического лица (застройщика, инвестора и т.п.). Кроме этого, кредит можно получить на рефинансирование ранее выданного ипотечного кредита с вышеописанными целями кредитования.
Источник: Банк «Левобережный», 20.03.2018 г.
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