Банк «НЕЙВА»: Новые ставки по вкладам и тарифам

Банк «НЕЙВА»: Новые ставки по вкладам и тарифамДепозиты тарифы процентная ставка Банк "Нейва"
Уважаемые клиенты!
Напоминаем, что 1 февраля 2021 года вступили в силу новые ставки по вкладам и счетам в иностранной валюте, а также тарифы для физических и юридических лиц и ИП.
- Основными изменениями тарифов для физических лиц стали стоимости выпуска моментальных, виртуальных и подарочных карт, базового пакета уведомлений и тарифы на аренду сейфовых ячеек.
- Изменения в тарифах для юридических лиц и ИП:
- Всем клиентам при открытии счета на всех тарифных пакетах бесплатно предоставляется первый месяц обслуживания. Также напоминаем, что в месяце открытия счета предусмотрено бесплатное внесение наличных средств в банкоматах/кассах банка без ограничения по сумме, а также бесплатная корпоративная карта VISA Business на 2 года.
- Отменена комиссия для клиентов, осуществляющих ВЭД, за постановку на учет контракта, переведенного из другого уполномоченного банка.
- Для клиентов Городов Дистанционного Обслуживания (города, в которых нет офисов банка, за исключением кредитно-кассовых офисов) подключение к пакету «Базовый» и «Пилотный» при открытии счета возможно только на срок от 3-ех месяцев.
- Упразднен специальный тариф «Лучший» для новых клиентов. Для клиентов, обслуживающихся на ТП «Лучший», условия не изменяются.
- Вводится комиссия за плановое продление сертификата усиленной электронной подписи при использовании «Банк-Директ» — 1000 руб./год, внеплановое -2000 руб./год. Выпуск и перевыпуск простой электронной подписи (логин+пароль) для работы с «Банк-Директ» по-прежнему остается бесплатным. Напоминаем, простая электронная подпись выпускается на неограниченный срок, при использовании простой ЭП возможно самостоятельное восстановление доступа без посещения офиса банка. Выпустить простую ЭП вы можете самостоятельно в настройках личного кабинета Банк-Директ.
- Всем клиентам при открытии счета на всех тарифных пакетах бесплатно предоставляется первый месяц обслуживания. Также напоминаем, что в месяце открытия счета предусмотрено бесплатное внесение наличных средств в банкоматах/кассах банка без ограничения по сумме, а также бесплатная корпоративная карта VISA Business на 2 года.
По всем возникшим вопросам обращайтесь в наш круглосуточный центр клиентской поддержки по телефону 8?800?7000?213 (звонок по России бесплатный), через WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7?905?8005?070, а также через чат на сайте банка.
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